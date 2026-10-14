Американский лидер пообещал, что российский дизель поможет снизить мировые цены. Москва подтвердила готовность поставлять нефтепродукты на мировой рынок, названы конкретные объёмы.
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