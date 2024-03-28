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Михаил Подоляк пожаловался на стагнацию ВСУ на передовой из-за нехватки ресурсов

Михаил Подоляк пожаловался на стагнацию ВСУ на передовой из-за нехватки ресурсов

Украинские военные столкнулись со стагнацией на фронте. Советник президента Украины Михаил Подоляк видит проблему в нехватке ресурсов и задержках в поставках от союзников.

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Комментарии
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ЛЛ
Леонид Ла Рошель
&quot;под стагнацией он имеет в виду недостаток ресурсов для проведения &quot;эффективных наступательных действий&quot;. - мля, послушать эту Подляку, так стаи бандерлохов уже дошли до МКАДа и &quot;застагнировались&quot;, а до перемоги тут уже рукой подать... Вам, уродам, средств было выделено под ПОЛТОРАСТА ЛЯРДОВ баксов!!!!, если не больше, в лучших традициях жидобандеровства вы бОльшую часть с3,14здили и распилили, а на оставшиеся пытались наступать. Наступили?! Видимо за два года появилась привычка или зависимость - что-то 3,14дить и &quot;пилить&quot;, без этого &quot;аж кушать не можете&quot;...
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