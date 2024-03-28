Михаил Подоляк пожаловался на стагнацию ВСУ на передовой из-за нехватки ресурсов

ЛЛ

Леонид Ла Рошель

"под стагнацией он имеет в виду недостаток ресурсов для проведения "эффективных наступательных действий". - мля, послушать эту Подляку, так стаи бандерлохов уже дошли до МКАДа и "застагнировались", а до перемоги тут уже рукой подать... Вам, уродам, средств было выделено под ПОЛТОРАСТА ЛЯРДОВ баксов!!!!, если не больше, в лучших традициях жидобандеровства вы бОльшую часть с3,14здили и распилили, а на оставшиеся пытались наступать. Наступили?! Видимо за два года появилась привычка или зависимость - что-то 3,14дить и "пилить", без этого "аж кушать не можете"...