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Axios: представитель Совета мира призвал Нетаньяху прекратить удары по Газе

Axios: представитель Совета мира призвал Нетаньяху прекратить удары по Газе

Высокий представитель Совета мира Николай Младенов встретился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и призвал его прекратить удары по сектору Газа, сообщил журналист Axios Барак Равид со ссылкой на источник.

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