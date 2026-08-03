Axios: представитель Совета мира призвал Нетаньяху прекратить удары по Газе

Высокий представитель Совета мира Николай Младенов встретился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и призвал его прекратить удары по сектору Газа, сообщил журналист Axios Барак Равид со ссылкой на источник.
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