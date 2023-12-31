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EUROMORE

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Немецкие СМИ позорно молчат про трагедию Белгорода

Немецкие СМИ позорно молчат про трагедию Белгорода

На «EUROMORE» опубликована новая запись немецкого журналиста, главного редактора издания «World Economy» Александра Сосновского: Немецкие СМИ позорно молчат про трагедию Белгорода… Такие крупные СМИ, как ZDF, NTV не дали никакой информации.

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