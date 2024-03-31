Родственница обвиняемого в теракте Файзова раскрыла подробности о ночи трагедии

Павел Бедняков/РИА Новости Вторая супруга отца обвиняемого в теракте в «Крокус Сити Холле» Мухаммадсобира Файзова Кумри Сафарова сообщила РИА Новости, что полиция пришла в их квартиру в четыре часа утра 23 марта.
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