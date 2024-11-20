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Царьград

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Ракетные удары в Одессе. Местные заявили о кардинальных переменах в обществе: "Ждём"

Ракетные удары в Одессе. Местные заявили о кардинальных переменах в обществе: "Ждём"

Одесситы после ракетного удара заявили о кардинальных переменах в обществе. "Ждём Россию", - говорят местные.

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