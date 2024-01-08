В издательстве «Бомбора» вышла книга о феномене российских убийц и маньяков Кинокомпания CTB *** Эта книга – исследование психологии, мотивации и патологии серийных убийц и маньяков.
Дьявол в погонах: 4 истории о маньяках-полицейских
Комментарии
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Валерия Мелехова
Можно рассматривать и как издержки профессии. Слом психики, превалирование преступного хладнокровие, извращенное мышление... мерзопакостное явление
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16 час.
radiofree RF
Надо брать маньяка на живца,как делал Харатьян в "На Дерибасовской хорошая погода,на Брайтон-Бич опять идут дожди."
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16 час.
Пульхерия Djem
А зачем об этом сейчас? Провокация? Расскажите одругих странах.Антуан откуда,расскажи.Даже читать не стала.
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4 час.
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