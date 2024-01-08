☭КОМПАС
Блог сайтасайт "СССР-Россия"Правила сайта.Путешествиясайт и мыПутинРоссияУкраина
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

☭КОМПАС

51 426 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр24
    Ну а что вы хотели? Конечно нормальная жена будет выгораживать мужа и это естественно. А вот печатать эти бредни, пос...Жена Ельцина не п...
  • Лев Сивохин
    Надо понимать. что защищая Ельцина, его жена защищает себя и своих детей от заслуженного гнева народа.Жена Ельцина не п...
  • Роман Пристинский
    Возможно, ЕБН так и остался бы неизвестным региональным руководителем средней руки, если бы во главе государства не с...Жена Ельцина не п...

Дьявол в погонах: 4 истории о маньяках-полицейских

Дьявол в погонах: 4 истории о маньяках-полицейских

В издательстве «Бомбора» вышла книга о феномене российских убийц и маньяков Кинокомпания CTB *** Эта книга – исследование психологии, мотивации и патологии серийных убийц и маньяков.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Валерия Мелехова
Можно рассматривать и как издержки профессии. Слом психики, превалирование преступного хладнокровие, извращенное мышление... мерзопакостное  явление
Ответить
16 час.
radiofree RF
Надо брать маньяка на живца,как делал Харатьян в &quot;На Дерибасовской хорошая погода,на Брайтон-Бич опять идут дожди.&quot;
Ответить
16 час.
Пульхерия Djem
А зачем об этом сейчас? Провокация? Расскажите одругих странах.Антуан откуда,расскажи.Даже читать не стала.
Ответить
4 час.

Картина дня

наверх