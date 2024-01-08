Дьявол в погонах: 4 истории о маньяках-полицейских

Валерия Мелехова Можно рассматривать и как издержки профессии. Слом психики, превалирование преступного хладнокровие, извращенное мышление... мерзопакостное явление

radiofree RF Надо брать маньяка на живца,как делал Харатьян в "На Дерибасовской хорошая погода,на Брайтон-Бич опять идут дожди."