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Иван Нроскй

Верно говорит, так как шоумен Зеля обдурил украинский народ, НАТО, Европу и США, но зато набил свой карман и продолжает их набивать, только пять регионов бывшей УКРАИНЫ с этим не согласились и приняли другой правильный путь.