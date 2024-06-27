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Царьград

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Разоблачение Зеленского прорвалось в телеэфир Лондона. Ведущий не смог остановить члена британского парламента

Разоблачение Зеленского прорвалось в телеэфир Лондона. Ведущий не смог остановить члена британского парламента

Член парламента Великобритании Джордж Гэллоуэй назвал Зеленского вором и мошенником - разоблачение и.

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Комментарии
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ИН
Иван Нроскй
Верно говорит, так как шоумен Зеля обдурил украинский народ, НАТО, Европу и США, но зато набил свой карман и продолжает их набивать, только пять регионов бывшей УКРАИНЫ с этим не согласились и приняли другой правильный путь.
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14 час.
ИМ
Ильдус Мамлеев
Есть ещё здравые политики, даже в загнивающей Англии.
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13 час.

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