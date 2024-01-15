В Москве возбуждено уголовное дело о мошенничестве при поставках в зону СВО

В Москве возбуждено уголовное дело о мошенничестве в отношении должностных лиц департамента военного имущества, ФГАУ «Управление имуществом специальных проектов» Минобороны России и инвестиционной финансовой компании «РНГС Капитал».
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