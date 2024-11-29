Председатель СК России запросил доклад о расследовании обстоятельств ненадлежащего воспитания ребенка в Красноярском крае

В Главном следственном управлении СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, подозреваемого в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетней (ст.
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