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Воплотить мечты в жизнь: как дать обет на исполнение желаний в 2025 году

Воплотить мечты в жизнь: как дать обет на исполнение желаний в 2025 году

Каждый из нас хотя бы раз в жизни загадывал желание и искренне надеялся, что оно сбудется. Но что если существует способ сделать эти мечты реальностью, сделав их более конкретными и подкрепленными настоящим обещанием? В 2025 году ты можешь изменить свою судьбу, приняв обет — мощную практику, способную воплотить мечты в жизнь.

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