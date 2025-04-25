Продажи художественных книг о Великой Отечественной войне выросли за год на 57%

Продажи художественных книг, посвященых Великой Отечественной войне, за год выросли на 57%, заявил президент Российского книжного союза Сергей Степашин на пресс-конференции в Союзе писателей России, отметив, что это очень серьезная цифра.
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