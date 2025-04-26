На него указало ДНК: СК установил осквернителя могилы военкора Федорчака

Мужчина, который поджёг место захоронения корреспондента «Известий», признал свою вину.Напомним, 31 марта СМИ сообщили о случае вандализма, произошедшем на могиле военкора, которую злоумышленник сжёг через несколько дней после похорон.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии