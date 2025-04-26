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Царьград

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Свежие комментарии

  • Сергей Захаров
    Все это так иКаста идр иногент наказаны правильно главное чтоб закон для всех был адинаков что для них что для Козлов...Блогеру отказали ...
  • Воробей
    Эти вычисления Ньютона являются лишь СИМВОЛИЧЕСКИМ указателем на нечто совсем иное - то, что примерно с конца 20 века...Исаак Ньютон пред...
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На него указало ДНК: СК установил осквернителя могилы военкора Федорчака

На него указало ДНК: СК установил осквернителя могилы военкора Федорчака

Мужчина, который поджёг место захоронения корреспондента «Известий», признал свою вину.Напомним, 31 марта СМИ сообщили о случае вандализма, произошедшем на могиле военкора, которую злоумышленник сжёг через несколько дней после похорон.

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