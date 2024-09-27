Уязвимость ChatGPT: ваш ИИ может «запомнить» ложь

Эксперт в области кибербезопасности Иоганн Рейбергер обнаружил уязвимость в системе ChatGPT, которая может быть использована злоумышленниками для внедрения ложной информации в память искусственного интеллекта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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