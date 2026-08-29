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Газета.ру

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Тульская область наградила курских бойцов, сбивших из пулемета ракету "Фламинго"

Тульская область наградила курских бойцов, сбивших из пулемета ракету "Фламинго"

В курском Доме советов прошла церемония награждения добровольцев отряда «БАРС-Курск», которые смогли ликвидировать вражескую крылатую ракету «Фламинго».

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