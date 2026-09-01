В Тверской области назвали победителей конкурса «Музейный предмет — хранитель социальной памяти». 26 августа 2026 года стали известны имена победителей и призёров финала регионального конкурса исследовательских работ «Музейный предмет — хранитель социальной памяти» — сообщает Министерство образования Тверской области.
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