Снижение активности клещей в Хабаровском крае: статистика и рекомендации

В Хабаровском крае отмечено снижение активности клещей. По данным Управления Роспотребнадзора, за текущий период поступило в общей сложности 6519 обращений об удалении клещей, из них 185 - на прошлой неделе.
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