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«У нас действительно бардак!» Армию Эстонии разворовали, «помогая Украине»

«У нас действительно бардак!» Армию Эстонии разворовали, «помогая Украине»

Громкий скандал вокруг разбазаривания средств Министерства обороны и денег, отпущенных Евросоюзом на вооружение украинской армии разразился в Эстонии.

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