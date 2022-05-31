Мировое обозрение

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Специалисты Республики Башкортостан построили детскую площадку для жителей ЛНР

Специалисты Республики Башкортостан построили детскую площадку для жителей ЛНР

На Донбассе регионы России сообща строят мирную жизнь Новую детскую площадку для маленьких жителей города Петровское в ЛНР построили представители Республики Башкортостан по программе поддержки жителей Донбасса и восстановления мирной жизни.

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