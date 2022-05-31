Специалисты Республики Башкортостан построили детскую площадку для жителей ЛНР

На Донбассе регионы России сообща строят мирную жизнь Новую детскую площадку для маленьких жителей города Петровское в ЛНР построили представители Республики Башкортостан по программе поддержки жителей Донбасса и восстановления мирной жизни.
На Донбассе регионы России сообща строят мирную жизнь Новую детскую площадку для маленьких жителей города Петровское в ЛНР построили представители Республики Башкортостан по программе поддержки жителей Донбасса и восстановления мирной жизни.
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