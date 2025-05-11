"Ничего хорошего нас не ждёт": Набиуллина и Решетников не нашли общий язык. А страдать будет вся Россия

Эльвира Набиуллина и Максим Решетников не нашли общий язык. А страдать будет вся Россия. Об отсутствии нормальной межведомственной связи во власти заявил Александр Тимофеев: "Ничего хорошего нас не ждёт".
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