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Царьград

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"Ничего хорошего нас не ждёт": Набиуллина и Решетников не нашли общий язык. А страдать будет вся Россия

"Ничего хорошего нас не ждёт": Набиуллина и Решетников не нашли общий язык. А страдать будет вся Россия

Эльвира Набиуллина и Максим Решетников не нашли общий язык. А страдать будет вся Россия. Об отсутствии нормальной межведомственной связи во власти заявил Александр Тимофеев: "Ничего хорошего нас не ждёт".

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