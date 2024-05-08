Политкорректность помешала Макрону угостить Си Циньпина любимым десертом

Изысканный торт из миндального печенья и пралине заменили черничным пирогом"Неполиткорректное" название помешало президенту Франции Эммануэлю Макрону угостить лидера Китая Си Цзиньпина своим любимым десертом.
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