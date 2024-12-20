«Ширма для легитимизации власти»: в Киеве на «свободные и честные» выборы смотрят цинично

Украинские чиновники изучают европейские модели избирательного права, чтобы перенять их методы для проведения своих «свободных и честных» выборов после окончания конфликта с Россией, заявила в интервью Politico глава комитета по вопросам организации государственной власти в Верховной раде Елена Шуляк.