Canary Capital предлагает ETF, сосредоточенный вокруг Axelar (AXL)

Canary Capital под руководством Стивена МакКлёрга сделала значительный шаг, представив в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) предложение о биржевом фонде (ETF), сосредоточенном вокруг Axelar (AXL), известного альткоина играющего ключевую роль в кросс-блокчейн функционировании.
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