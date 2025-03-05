Canary Capital предлагает ETF, сосредоточенный вокруг Axelar (AXL)

Canary Capital под руководством Стивена МакКлёрга сделала значительный шаг, представив в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) предложение о биржевом фонде (ETF), сосредоточенном вокруг Axelar (AXL), известного альткоина играющего ключевую роль в кросс-блокчейн функционировании.