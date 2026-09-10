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Аргументы и Факты

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Киев превратится в город-призрак: украинцы лишатся света, газа и надежды

Киев превратится в город-призрак: украинцы лишатся света, газа и надежды

В ночь на 9 сентября небо над Киевом раскололи взрывы. Воздушная тревога накрыла не только столицу и область, но и Сумскую, Черниговскую, Харьковскую, Днепропетровскую, Полтавскую, Кировоградскую, Черкасскую и Житомирскую области.

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