Киев превратится в город-призрак: украинцы лишатся света, газа и надежды

В ночь на 9 сентября небо над Киевом раскололи взрывы. Воздушная тревога накрыла не только столицу и область, но и Сумскую, Черниговскую, Харьковскую, Днепропетровскую, Полтавскую, Кировоградскую, Черкасскую и Житомирскую области.