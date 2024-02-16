Мособлдума напомнила о льготах для участников студотрядов в Подмосковье

День российских студенческих отрядов отмечают в России 17 февраля. В Московской области зарегистрировано 89 таких организаций, которые работают на базе 39 колледжей и техникумов, а также 12 высших учебных заведений.
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