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Энциклопедия географа

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Личный опыт: как я проехал девять стран Европы с российским паспортом без единой проблемы

Личный опыт: как я проехал девять стран Европы с российским паспортом без единой проблемы

Когда после зимней поездки по Европе меня буквально засыпали вопросами о том, как обстоят дела с пересечением границ для обладателей российского загранпаспорта, стало очевидно: тема эта волнует очень многих.

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