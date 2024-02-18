Грустное это занятие – наблюдать, как стадо диких бешенных обезьян уничтожает на Украине остатки великой культуры и реальной, а не выдуманной, истории.
Западенский хутор с памятником Сырскому…
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Геннадий Свешников
Таран-девичья фамилия бабушки по материнской линии,да, так оно было есть и будет в наших семьях,да не только в наших,на всём пост советском пространстве огромной империи.
Ответить
15 час.
Людмила Фирстова
Геннадий, это моя девичья фамилия... То есть мой русский отец имел эту фамилию... По материнской линии это у евреев
Ответить
9 час.
Свежие комментарии