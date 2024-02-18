Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Западенский хутор с памятником Сырскому…

Западенский хутор с памятником Сырскому…

Грустное это занятие – наблюдать, как стадо диких бешенных обезьян уничтожает на Украине остатки великой культуры и реальной, а не выдуманной, истории.

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Комментарии
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Геннадий Свешников
Таран-девичья фамилия бабушки по материнской линии,да, так оно было есть и будет в наших семьях,да не только в наших,на всём пост советском пространстве огромной империи.
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15 час.
Людмила Фирстова
Геннадий, это моя девичья фамилия... То есть мой  русский отец имел эту фамилию... По материнской линии это у евреев
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9 час.

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