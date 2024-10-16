Дочь популярной телеведущей снялась обнаженной и показала фото фанатам

Американская модель Амелия Грей Хэмлин снялась обнаженной и показала фото фанатам. Пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 1,6 миллиона подписчиков.