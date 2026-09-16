Ретрокалендарь: от дня рождения Джульетты до создания Театра кукол Образцова

16 сентября 1942 года родилась диктор советского телевидения Ангелина Вовк – знаменитая тётя Лина, ведущая передачи "Спокойной ночи, малыши".
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