Шуми Бабаев: «Убрать лимит на легионеров призывают те, кто не хочет работать. Отменять его не нужно»

Агент Шуми Бабаев обозначил свою точку зрения по вопросу лимита на легионеров в российском хоккее. – Председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов недавно заявил, что он против лимита на легионеров и что многие российские хоккеисты получают по 40-50 миллионов рублей только за паспорт.
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