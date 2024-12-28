Южная Корея дает зеленый свет крупнейшему в мире полупроводниковому центру

Правительство Южной Кореи одобрило строительство Национального промышленного комплекса полупроводников в Йонгине на три месяца раньше, чем ожидалось, что значительно сократит сроки планирования проекта, сообщает BusinessKorea.
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