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Царьград

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Ещё один козырь Ирана, который должна перенять Россия: Израиль уже проиграл?

Ещё один козырь Ирана, который должна перенять Россия: Израиль уже проиграл?

Персы героически сражаются с американо-еврейскими агрессорами: вот уже более полугода превосходящая по силе армия США и ЦАХАЛ не могут сломить Тегеран, который не только выстоял, но и диктует свои условия.

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