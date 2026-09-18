Персы героически сражаются с американо-еврейскими агрессорами: вот уже более полугода превосходящая по силе армия США и ЦАХАЛ не могут сломить Тегеран, который не только выстоял, но и диктует свои условия.
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