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Мосгорибзирком: 2,27 млн избирателей уже приняли участие в голосовании в Москве

Мосгорибзирком: 2,27 млн избирателей уже приняли участие в голосовании в Москве

В Москве завершился первый день голосования на выборах депутатов Государственной думы. К закрытию избирательных участков участие в выборах приняли 2,27 млн человек.

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