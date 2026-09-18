Мосгорибзирком: 2,27 млн избирателей уже приняли участие в голосовании в Москве

В Москве завершился первый день голосования на выборах депутатов Государственной думы. К закрытию избирательных участков участие в выборах приняли 2,27 млн человек.
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