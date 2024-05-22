Всероссийский форум развития НКО и социальных проектов «НОВЫЙ ВЫЗОВ – 2024» прошел с большим успехом

Форум собрал ведущих экспертов и руководителей НКО со всей России 21 мая 2024 года в Москве состоялся шестой Всероссийский форум развития некоммерческих организаций и социальных проектов «НОВЫЙ ВЫЗОВ – 2024».
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