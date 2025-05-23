Горожане просят побыстрее вернуть крытый павильон на остановке Онуфриева

Жители Екатеринбурга намерены обратиться с письмом к мэру города Алексею Орлову, врио губернатора Свердловской области Денису Паслеру и полпреду президента Артему Жоге с вопросом о том, когда на остановке Онуфриева в сторону центра появится, наконец, крытый павильон.
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