Рейтинг лучших гонщиков Формулы 1 90-х: топ-10

Открытый источник90-е стали для Формулы 1 эпохой больших перемен. К концу десятилетия почти все звёзды, начинавшие его, уже покинули чемпионат, а трагическая гибель Айртона Сенны и Роланда Ратценбергера на Гран При Сан-Марино 1994 года привела к масштабным изменениям в правилах безопасности.