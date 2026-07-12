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Рейтинг лучших гонщиков Формулы 1 90-х: топ-10

Рейтинг лучших гонщиков Формулы 1 90-х: топ-10

Открытый источник90-е стали для Формулы 1 эпохой больших перемен. К концу десятилетия почти все звёзды, начинавшие его, уже покинули чемпионат, а трагическая гибель Айртона Сенны и Роланда Ратценбергера на Гран При Сан-Марино 1994 года привела к масштабным изменениям в правилах безопасности.

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