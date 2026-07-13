Русская весна
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Русская весна

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Путин: Россию ждёт победа, экономика и ОПК развиваются (ВИДЕО)

Путин: Россию ждёт победа, экономика и ОПК развиваются (ВИДЕО)

Россию, безусловно, ждёт победа. Мы развиваем свою экономику, совершенствуем вооружённые силы и добиваемся новых результатов в сфере ОПК, заявил президент России Владимир Путин.

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