Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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«Ростех» рассказал о достоинствах Су-30СМ2

«Ростех» рассказал о достоинствах Су-30СМ2

Российские многоцелевые истребители Су-30СМ2 получили увеличенную боевую нагрузку и адаптированы для применения новых образцов высокоточного авиационного оружия, в том числе средства поражения надводных и наземных целей.

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