Госдума может признать деятельность Фонда Клуни нежелательной в РФ

Фонд призвал арестовывать российских журналистов.фото: cfj.org--> Депутаты Госдумы рассмотрят возможность признания деятельности Фонда Клуни нежелательной на территории России из-за призывов к аресту российских журналистов.
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