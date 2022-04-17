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Клопп о 4 трофеях: «Матч с «Ман Сити» показал, как это маловероятно. Вряд ли «Ливерпуль» победит во всех играх»

Юрген Клопп высказался о шансах «Ливерпуля» на 4 трофея в этом сезоне. «Вы можете говорить о чем хотите, но разговоры не делают квадрупл более вероятным.

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