Калашников: Комитет ГД по делам СНГ внес в Госдуму 252 законопроекта за восьмой созыв

Комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками в восьмом созыве подготовил и внес на рассмотрение 252 законопроекта, из которых 166 стали законами, заявил глава комитета Леонид Калашников (КПРФ) в ходе отчета на пленарном заседании.