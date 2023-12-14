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Глава Минфина РФ назвал финансовый план на ближайшие три года «бюджетом победы»

Глава Минфина РФ назвал финансовый план на ближайшие три года «бюджетом победы»

Целью масштабных западных антироссийских санкций, планомерно вводимых с начала спецоперации, было ослабление экономики страны и, как следствие, создание проблем со снабжением воюющей на украине группировки ВС РФ.

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