Глава Минфина РФ назвал финансовый план на ближайшие три года «бюджетом победы»

Целью масштабных западных антироссийских санкций, планомерно вводимых с начала спецоперации, было ослабление экономики страны и, как следствие, создание проблем со снабжением воюющей на украине группировки ВС РФ.
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