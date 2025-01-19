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Петербургский дневник

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В России средства ПВО сбили 66 беспилотников за сутки

В России средства ПВО сбили 66 беспилотников за сутки

Всего с начала проведения СВО уничтожено более 40 тысяч БПЛА За сутки средствами противовоздушной обороны сбиты три снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS и 66 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

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