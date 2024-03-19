Павел Новоселов провел заседание комиссии по противодействию нелегальной предпринимательской деятельности

На площадке Центра «Мой бизнес» состоялось первое в этом году заседание комиссии по противодействию нелегальной предпринимательской деятельности на территории Пермского края под председательством регионального Уполномоченного по защите прав предпринимателей.
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