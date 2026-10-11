Трамп: Мы просили Зеленского не бить по дизтопливу, а он взял и ударил

Трампа попросили прокомментировать его телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, по итогам которого президент США обязал Минфин США временно отменить санкции на российское дизельное топливо.
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Поменьше болтологии.Пора нанести ответный удар по Кукуеву.
Так отключи ему старлинк и никаких разведданных,вот и все дела.
А Зеля, вот, считает себя главнее всех на планете... Что ему какая-то там Россия и какое-там США? ))) Вот англичане ему платят и педерасты на его стороне...
Зеленский будет делать только то, что прикажут ему АНГЛИЧАНЕ!.
И что? Уже отключил Украине Starlink? Если кто и отключит, так это будет Россия.
Ни один дрон без помощи США не достигнет цели. Так что Трамп много звездит.
У Трампа нет-же украинских корней -может и шлёпнуть