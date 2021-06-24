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Кузбассовцев удивил белый воробей

Кузбассовцев удивил белый воробей

В Кузбассе заметили  белого воробья, птенца нашли жители поселка Новостройка. сейчас он находится в областной эколого-биологической станции.

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