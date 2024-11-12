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Сергей Гринько: В Сбербанке работают люди, которым не все равно

Сергей Гринько: В Сбербанке работают люди, которым не все равно

В ноябре Сберу исполняется 183 года. Мы поговорили с управляющим Тульского отделения Среднерусского банка Сбербанка Сергеем Гринько о том, как банк сотрудничает с местными предпринимателями и как Сбер участвует в развитии региона.

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