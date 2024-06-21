Умер актер Дональд Сазерленд, снявшийся в «Голодных играх». Ему было 88 лет 20 ...

Умер актер Дональд Сазерленд, снявшийся в «Голодных играх». Ему было 88 лет20 июня в возрасте 88 лет скончался актер Дональд Сазерленд (Donald Sutherland), сыгравший во множестве популярных фильмов, включая такие картины, как «Голодные игры», «Механик», «Орёл Девятого легиона», «Призрак Красной реки», «Вирус», «Баффи — истребительница вампиров» и «К звёздам».