Магнетизм девы Марии: блистательная и трагическая судьба художницы Марии Башкирцевой

Та, кому даровал Бог слишком много и слишком мало отпустил «Искусство возвышает душу» – эта цитата из дневника Марии Башкирцевой, ставшего бестселлером, послужила не только заглавием выставки в Доме русского зарубежья.
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