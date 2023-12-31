За Белгород надо всыпать так, чтобы оторопь брала всех, кто захочет попробовать заняться таким террором

Олег Самойлов Тебе примеры надо? Пожалуйста! От Бреста до Москвы ВСЕГО 1000 с небольшим километров! От границы с Польшей до Ленинграда примерно столько же! От границы до Киева - 1000! За сколько дней РККА до этих городов добежала? В плен сдавались не только одиночки, но и подразделения, части и СОЕДИНЕНИЯ с оружием, боеприпасами! Сдали только танков почти 10 ТЫСЯЧ! Самолетов почти столько же досталось немчуре! Под сотню ТЫСЯЧ артсистем всевозможных калибров! Миллион ТОНН боеприпасов и почти столько же топлива досталось Вермахту! Обмундирования, продовольствия сотни тысяч тонн перепало немчуре! Немцы захватили почти ДВЕСТИ ТЫСЯЧ автомобилей РККА и резервов из народного хозяйства перепало немцам! В результате ударного бегства РККА в июне-сентябре 1941 года сдано Германии больше половины промышленных предприятий страны! Это КТО сдавал? вяликеи стален и его начальник Генерального штаба жЮкАффф? Или простой солдат Ваня Иванов, который хер забил на всю распрекрасную советскую действительность? Если с этим НЕ согласен - читай не "он выхватил револьвер и разрядил его в жирное брюхо оберштурмбанфюрера", а ДОКУМЕНТЫ, которые сейчас имеются в относительно свободном доступе! В том числе немецкие документы по оприходованной немцами боевой и другой техники, тылового имущества и боеприпасов! У немцев канцелярия работала весьма нормально в ходе войны! А уж пленных немчура учитывала не так, как у нас! Сдалось в плен столько советских солдат, что немцы по домам разгоняли жителей Украины и Белоруссии! Кормить их НЕЧЕМ было!

павел иванов А что ,Сталин самолично принимал участие в управлении войсками в начале войны ? А почему не была выполнена его директива №1 о привидении в полную боевую готовность всех войск на западном и юго-западном направлении, которую он отдал в конце первой декады июня 1941 года. После войны выяснилось, что некто Тимошенко с компанией не довели её до командования военных округов, а решили погодить до начала июля. А командованию округов запрещено было под страхом расстрела самостоятельно без каких-либо указаний сверху производить подготовку к отражению нападения . Только войска НКВД -то есть пограничники , которые подчинялись Л.П.Берию имели от него указание быть готовыми к нападению и они свою миссию выполнили .Танки имели запас горючего совсем небольшой и их повсеместно по этой причине бросали на полях сражений. Самолёты вообще в первый день войны были уничтожены прямо на аэродромах не успев взлететь, их было очень много. Имеется мнение, что последователи Тухачесвского хотели быстренько сдать страну вермахту .Но всё же Красная Армия сумела даже отступая закрепиться на московских рубежах и погнать фашистов вспять. Так что не надо огульно оклевётывать Сталина, он вообще первые дни войны потрясённый происходящим был не в состоянии принимать какие-либо решения. Сталина подставили свои же, попытались от него избавиться, но это не удалось сделать . В начале войны основную тяжесть решений несли на себе комбаты, комполками и другие командиры среднего звена. Страны выстояла и дала по харе немчуре, даже понеся в самом начале войны большие невосполнимые потери в личном составе вооружённых сил.